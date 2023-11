Riflettori accesi sul servizio di mensa scolastica, il cui inizio è previsto per il prossimo 27 novembre, ovvero lunedì prossimo.

Ad alzare il livello di attenzione sull’argomento è il gruppo consiliare “Città Aperta” che ha chiesto informazioni al riguardo durante l’ultima seduta di question time, tenutasi lo scorso 20 novembre.

«Nessuno degli assessori presenti ha saputo dare conferma sulla data di inizio del servizio, parimenti la segretaria comunale ha comunicato la necessità da parte degli uffici di compiere “verifiche” sulla ditta – scrive il gruppo di opposizione – Purtroppo, come capita ormai da anni, il servizio mensa non solo non inizia in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico, cosa che nel mondo civilizzato viene data per scontata, ma a quanto pare non alle nostre latitudini, ma neanche nella data programmata, causando notevoli disagi alle famiglie interessate, che ancora una volta si trovano sprovviste di servizi più che necessari».

Città Aperta ha quindi chiesto al Sindaco di dare notizie certe riguardo la data di inizio del servizio per fare sì che scuole e famiglie possano organizzarsi per tempo.