Anche nei Comuni di Castell’Umberto e Capri Leone si è svolta Martedì 21 Novembre la Giornata Nazionale dell’Albero – CresciAMO Insieme Un albero per ogni nato”.

A Castell’Umberto sono state coinvolte le scuole dell’infanzia a primaria, sia del centro che di Contrada Sfaranda, alla presenza dell’Amministrazione Comunale e delle Forze dell’ordine. La manifestazione ha avuto inizio prima con la Scuola primaria e dell’infanzia di Sfaranda, e in seguito in Villa Pertini ha riguardato le scuole del centro. Alle 11:00, presso la zona ecologica del Parco sub urbano, è stato piantato un albero per ogni nato nell’anno 2023.

Anche nel Comune di Capri Leone è stata celebrata questa Giornata, in modo da valorizzare il patrimonio arboreo della città e avvicinare le giovani generazioni all’ambiente. Per tale occasione la Regione Siciliana ha donato agli studenti degli Istituti scolastici degli alberelli di ulivo, che l’Amministrazione Comunale di Capri Leone ha provveduto a piantare, insieme agli alunni di tutti i plessi scolastici cittadini.