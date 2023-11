Si svolgerà Sabato 25 Novembre nel Comune di Castell’Umberto l’evento “Scalinata in Rosso – A piccoli e grandi passi contro la violenza”, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Dalle ore 10:30 tutta la cittadinanza è invitata a partecipare alla Giornata contro la violenza sulle donne, esponendo sulle scale della Villa Comunale “S. Pertini” un paio di scarpe rosse e un fiocco rosso nei balconi delle case.

Alle ore 15:30 si svolgerà l’inaugurazione della panchina contro la violenza sulle donne, seguita da letture di estratti tematici e dal gesto simbolico di palloncini rossi in volo (il motto della Giornata sarà “Indossa anche tu qualcosa di rosso”).