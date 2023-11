Ha concluso con un ottimo primo posto l’orlandino Samuele Barbagiovanni alla prima Prova del Campionato Italiano IPT di serie A di Biliardo che si è svolta a Modena.

La competizione non era partita benissimo per il giocatore di Capo d’Orlando.

Samuele ha infatti perso la prima partita contro Alessio Furgiuele per 6 a 7.

Ma come nel tennis, anche nel biliardo l’aspetto mentale è determinante e la forza di Samuele in questo senso è stata incredibile.

Dalla prima sconfitta l’orlandino le ha vinte tutte riuscendo a rimanere concentrato e costante sul gioco.

Ecco i risultati del torneo di Samuele Barbagiovanni:

6-7 vs Furgiuele

7-2 vs Capponi

7-2 vs Rossi

7-1 vs Proietti

7-1 vs Picchio

7-1 vs Fantasia

7-3 vs Montani (Semifinale)

7-5 vs Valoroso (Finale)

“Faccio i complimenti al vincitore della categoria nazionale Frenk Candela e a tutti i giocatori. Anche agli organizzatori come Silvia Gaudino per la gestione del torneo e tutti gli albitri , e sopratutto ad Andrea Milioli per l’accoglienza e per la splendida sala” ha commentato soddisfatto sulla sua pagina Facebook Samuele Barbagiovanni.