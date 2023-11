L’Associazione “Ars Vita Est” e la San Marco Wind Band, diretta dal Maestro Salvatore Crimaldi, presentano l’edizione 2023 della “Festa della Musica” in onore di Santa Cecilia, protettrice della Musica e dei Musicisti, e che si svolgerà nel Comune di San Marco d’Alunzio dal 22 Novembre al 2 Dicembre.

Le attività musicali avranno questa sera alle ore 19:30, presso l’Auditorium Santa Maria dei Poveri, con il concerto cameristico del “Duo Paganini“, composto dai Maestri Giuseppe Fabio Lisanti e Alessandro Monteleone (violino e chitarra), in collaborazione con l’Accademia Filarmonica di Messina.

Domenica 26 Novembre si terrà la Festa liturgica in onore di Santa Cecilia, con la sfilata della San Marco Wind Band per le Vie Aluntina e Roma, la Santa Messa e la processione per le arterie viarie del paese, arricchita dagli allievi della Scuola di Musica e dalle rappresentanze delle Associazioni aluntine. Il simulacro di Santa Cecilia è stato donato qualche anno fa dall’Associazione alla comunità aluntina, per dare un ulteriore valore liturgico ed emotivo, e un coinvolgimento popolare alla manifestazione.

Sabato 2 Dicembre, invece, si svolgerà l’evento di rilievo della manifestazione, il Premio “Borgo in Musica“, come coda alla grande manifestazione estiva, al quale saranno presenti i migliori allievi delle Masterclass e dei Campus estivi di “Borgo in Musica”, che si contenderanno l’ambito Premio giudicati da una giuria d’eccezione. Le audizioni prenderanno il via alle ore 9:30 mentre alle 19:30, presso il Palazzo dei Congressi Margherita di Navarra, avverranno la premiazione e il concerto dei vincitori.