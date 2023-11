Il Tribunale di Patti, Giudice dott.ssa Eleonora Vona, ha assolto perché il fatto non sussiste un uomo di 34 anni, residente a Tortorici, difeso dall’avvocato Laura Todaro, dall’accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni della madre.

I fatti contestati sarebbero avvenuti, come si legge nel capo di imputazione, nel corso della convivenza e fino al settembre 2022. In particolare, l’uomo era stato accusato di avere sottoposto la madre a continue vessazioni di carattere fisico e morale, offendendola con epiteti ingiuriosi, minacciandola di morte ed aggredendola fisicamente fino a ridurla in una condizione di soggezione psichica e fisica. Ed ancora, in più occasioni, nel corso della convivenza, avrebbe anche usato violenza fisica nei confronti della donna.

Per questi fatti, l’uomo era stato arrestato a settembre 2022 e sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, misura che dopo pochi giorni fu aggravata con la sottoposizione dell’imputato alla custodia cautelare in carcere.

Al termine della requisitoria, il Pubblico Ministero aveva chiesto la condanna dell’imputato a due anni di reclusione. Il Giudice, Eleonora Vona, sentita la difesa, ha assolto l’imputato con la formula più ampia perché il fatto non sussiste.