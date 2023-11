Gli alunni delle scuole di Galati Mamertino, facenti parte dell’Istituto Comprensivo di Longi (costituito anche dagli istituti scolastici di Longi, Mirto, Frazzanò e San Salvatore di Fitalia), hanno messo a dimora degli alberi di ulivo nella giornata di ieri, in occasione della Giornata Nazionale dell’Albero.

Gli alberi sono stati piantati nelle aiuole dei cortili, antistanti le scuole dei plessi di Galati Mamertino e della frazione San Basilio, sottolineando l’importanza della difesa del verde sul nostro pianeta e al fine anche di creare una sana coscienza ecologica.

“La Festa dell’Albero rappresenta un’occasione importante per far maturare, soprattutto nei bambini, una coscienza ambientalista e una consapevolezza ecologica – dichiara il Sindaco galatese Vincenzo Amadore -. Ringrazio, pertanto, il Comandante Zumbino e tutto il Corpo dei Forestali, i Rangers, i docenti e il personale scolastico, che hanno inteso celebrare questa Giornata. La Giornata Nazionale dell’Albero descrive e può diventare anche un’occasione concreta, per compiere un’azione volta alla difesa e all’incremento del patrimonio arboreo cittadino. L’attenzione, mia personale e dell’intera Amministrazione Comunale verso questi temi, è massima e si concretizza con azioni di grande impatto ambientale, che porteremo avanti nel corso del mandato”.