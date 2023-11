Dodici anni lunghissimi. Un tempo che sembra infinito, ma che non ha nemmeno minimamente scalfito il ricordo, il dolore, l’ansia, la tensione, lo sgomento di quel maledetto 22 novembre 2011.

Vi chiederete (ci chiederete) perché dodici anni dopo siamo ancora qui a parlarne. La risposta è semplice, quasi banale e scontata. Ne parliamo perché non bisogna mai abbassare la guardia sulla tutela e la salvaguardia del territorio per difenderlo dal dissesto idrogeologico. Chi l’ha vissuta, chi l’ha raccontata, chi l’ha vista anche solo da lontano non potrà mai dimenticare quella terrificante alluvione del 22 novembre 2011 che travolse, ferì, colpì al cuore Saponara e Barcellona Pozzo di Gotto, portandosi via anche il pesante tributo di tre vite umane. Quella del piccolo Luca Vinci, soli 10 anni; quella del giovane Giuseppe Valla, 28 anni e di suo padre Luigi, 55 anni. Tre vite recise da una frana assassina nella frazione saponarese di Scarcelli che lasciò la montagna letteralmente sventrata.

Nel ricordo di chi verga queste righe sulla fredda tastiera di un pc, le fasi di quella drammatica, tragica giornata, raccontata momento per momento, con le notizie che si susseguivano una sopra l’altra e toglievano il respiro.

LA PIOGGIA SIN DALLE PRIME LUCI DELL’ALBA

Pioveva senza sosta fin dall’alba in quel 22 novembre 2011. Alle 7 la strada sotto casa era già un torrente. Uno sguardo all’Idria e lo vedi ingrossato come non l’avevi mai visto. Sali in macchina, vai in centro. E ti accorgi che il Longano, sotto quella pioggia, non è come sempre. Un brutto presentimento ti pervade. Da una finestra del Municipio, l’allora sindaco Candeloro Nania si affaccia e pensa, borbottandolo ai suoi stretti collaboratori: “Povera Barcellona”. Confiderà in un successivo incontro pubblico, proprio a ridosso del decennale, che – il giorno prima – l’amico Peppino Buzzanca lo aveva avvisato che su Barcellona Pozzo di Gotto era previsto un maltempo senza precedenti. A sua volta a Buzzanca, ex sindaco di Messina, lo aveva confermato il compianto meteorologo Samuele Mussillo. E, si sa, le previsioni di Mussillo erano Vangelo. Ebbe ragione anche quella volta, Mussillo. La pioggia continuava a cadere copiosa, Nania decide di chiudere le scuole: tutti a casa. Troppo rischioso rimanere in classe. Quella decisione, col senno di poi, si confermò decisiva. Salvò probabilmente qualche vita umana, anzi certamente più di una.

IL LONGANO ESONDA E IL PONTE DI CALDERÀ CROLLA

La pioggia non si placa. Il nubifragio non concede tregua. Il Longano esonda, un fiume di fango travolge tutte le vie del centro. Invade case, attività commerciali, distrugge cantine, violenta esistenze e cari ricordi. Nella concitazione, perdi il tuo telefono e i contatti col mondo circostante. E qualcuno si preoccupa anche per te. Un fiume di acqua e fango in mezzo al quale si stagliano le gigantesche figure di volontari che invitano la popolazione ad allontanarsi dalle zone a rischio. Mentre un megafono dall’auto del Club Radio CB annuncia di abbandonare le strade perché sta arrivando la piena, giunge notizia che, sotto la furia del Longano, a Calderà è crollato il vecchio Ponte. Quello che per dieci anni sarà rimpiazzato da una struttura provvisoria fino alla sua ricostruzione di sana pianta.

GLI ANGELI DEL FANGO, UN UNICO GRANDE CUORE PER FAR RINASCERE BARCELLONA

In città arrivano a spalare anche gli uomini dell’Esercito. Tutti a spalare. Volontari e cittadini di ogni età. Grandi e piccini per liberare dal fango la propria città. Gente di cuore i barcellonesi. Abili ad asciugare subito qualche lacrima e riprendere a lavorare a testa bassa, senza fermarsi un solo istante. Prezioso anche il contributo della comunità islamica che vive sulle sponde del Longano. Un solo grande cuore per ripulire Barcellona Pozzo di Gotto. Facebook non era ancora così diffuso e allora gli organi di informazione diventano il mezzo più efficace per informare la cittadinanza.

A SERA LA SPERANZA E LA VOGLIA DI RICOMINCIARE

Cala la sera. Un cielo stellato sa di speranza. Gli astri sembrano voler consolare una terra terribilmente offesa dal fango. L’alba del giorno dopo presenta uno scenario devastato nel quale le ruspe fanno la loro parte e, con esse, tante braccia. Attività commerciali letteralmente sventrate, ma i barcellonesi non si danno per vinti. Non si piangono addosso. Al contrario, reagiscono. Davanti a un noto negozio di telefonia campeggia un cartellone destinato a entrare nella storia, a fare storia, a divenire il simbolo di una città che non si arrende neanche di fronte a una tremenda calamità naturale. “Noi barcellonesi non molliamo mai. Risorgeremo! Grazie a tutti”. Poche, semplici parole. Un messaggio forte e chiaro. Grande cuore, grande animo. Il fango ha ricoperto le strade, ma non la dignità e la voglia di lottare di un popolo.

SAPONARA PIANGE: UNA DIGNITÀ IMMENSA INVADE LE STRADE E LOTTA CONTRO IL FANGO

Ma è da Saponara, appunto, che arrivano le notizie più tragiche. Qui è venuta giù la montagna a Scarcelli. E la frana si è portata via tre vite umane. Il dolore è immenso. Un filo di lutto unisce i territori colpiti dal nubifragio. Arriva l’allora capo della Protezione Civile, Gabrielli. Parla di Torrente tombato. Per la prima volta questo territorio conosce da vicino una certa terminologia legata al famigerato dissesto idrogeologico che già qualche anno prima si era portato via 37 vite umane tra Giampilieri, Scaletta Zanclea e Santo Stefano Briga. Intanto Saponara piange il piccolo Luca Vinci e Giuseppe e Luigi Valla, padre e figlio. Tutti travolti da quella frana assassina. Con quelle famiglie piange un intero comprensorio, incredulo. Nel centro tirrenico saranno 700 gli sfollati, venti milioni di euro di danni. Dodici le famiglie evacuate. Anche qui, la gente ha tirato fuori l’orgoglio, la voglia di rialzarsi, la dignità. Per risalire la china e liberare dal fango le strade del proprio paese. Saponara non si è arresa.

Ricordare è necessario, così come riflettere e prendersi costantemente cura del territorio e dell’ambiente che ci circonda. Affinché mai più ci si debba ritrovare a raccontare simili tragedie.

