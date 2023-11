Per la giornata di oggi la Protezione Civile Regionale ha dichiarato allerta meteo gialla. Il vortice depressionario sulla Sicilia determina molte nubi sin dal mattino con possibili piogge e rovesci anche a carattere temporalesco.

Le temperature sono in chiara diminuzione. I venti spireranno deboli di Scirocco, in attenuazione e rotazione a Maestrale. Per quanto riguarda i mari, Basso Tirreno e Mare di Sicilia da quasi calmo a mosso; Canale da quasi calmo a molto mosso.