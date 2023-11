L’Istituto Comprensivo D’Alcontres ha celebrato la Giornata Nazionale degli Alberi con un incontro mirato alla salvaguardia e alla valorizzazione dell’ambiente boschivo arboreo.

La Festa dell’albero ha rappresentato un importante momento di crescita peer i ragazzi. Sono stati piantumati anche due alberi di ulivo donati alla scuola dalla Regione Siciliana. L’ulivo non a caso. Si tratta infatti dell’albero che simboleggia la Pace, l’Unione, la Speranza.

Termini preziosi, soprattutto quest’anno, dopo un’estate caratterizzata a più riprese dall’inferno di fuoco che ha ridotto in cenere le colline barcellonesi e non soltanto. La Speranza di una terra che torna a vivere dopo quei devastanti incendi.

Proprio dopo la piantumazione degli alberi, gli alunni delle classi prime, seconde e terze hanno incontrato gli agenti della Guardia Agroforestale Italiana che hanno portato la loro testimonianza in termini di educazione ambientale, parlando di quei drammatici momenti in cui il fuoco sembrava prendere il sopravvento su tutto. Per la Guardia Agroforestale Italiana presenti il Dirigente Nazionale Lino Ilacqua, il Comandante Provinciale Francesco Scilipoti, il vice responsabile nazionale Vittorio Crupi. Con loro il professore Giuseppe Perdichizzi e la professoressa Antonella Calamuneri.