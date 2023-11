Un’altra istanza cautelare respinta, quella del comune di Falcone, tre rinunce alle relative richieste di sospensiva, per i comuni di Galati Mamertino, Alì Terme e Saponara, ed udienza di merito fissata per tutti il 27 febbraio 2024.

E’ questo l’esito del nuovo passaggio al Tar di Catania del contenzioso che riguarda il passaggio del servizio idrico integrato della Provincia di Messina al gestore unico.

All’udienza del 21 novembre, infatti, i legali che rappresentano le amministrazioni di Galati Mamertino, Alì Terme e Saponara hanno rinunciato alla domanda di sospensiva, sulla scorta dell’orientamento già espresso dl TAR che, lo ricordiamo, lo scorso 8 novembre aveva rigettato le istanze di nove comuni.

L’ordinanza di rigetto del ricorso del comune di Falcone, invece, contiene motivazioni analoghe a quelle precedenti con la fissazione per tutti i ricorrenti della stessa udienza pubblica nel merito il prossimo febbraio.

“Una decisione che si aggiunge alla sentenza dello scorso 18 novembre nella quale la seconda sezione del Tar etneo aveva respinto il ricorso proposto dalla SUEZ International per l’impugnazione del bando di gara – rendono noto i legali dell’Ati Idrico – dichiarando la legittimità degli atti della procedura di evidenza pubblica per la scelta del socio privato per la quale, il prossimo 29 novembre scadrà il termine di presentazione delle offerte.

Alla luce di quanto sopra nonostante il grande contenzioso che si è scatenato sul tema dello stravolgimento della gestione del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Messina, procede spedito l’iter amministrativo che si concluderà con l’affidamento del servizio alla Messinacque S.p.A”.

L’ATI di Messina e il Commissario Regionale Dott.ssa Rosaria Barresi, in questo lungo contenzioso, sono assistiti e difesi dal collegio difensivo composto dal Professore Fabrizio Tigano dell’Università degli Studi di Messina e dall’Avvocato Antonino Criscì.