L’Amministrazione Comunale di Longi ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse, al fine di consentire un’adeguata programmazione ed organizzazione della venticinquesima edizione della Sagra del Suino Nero dei Nebrodi.

Gli amministratori vogliono coinvolgere le Associazioni, i gruppi locali e gli operatori del settore, e gli interessati potranno predisporre una proposta progettuale di massima dandone comunicazione all’Amministrazione, contattando il numero telefonico 0941/485040, Int. 3, Servizio Sport e Manifestazioni, oppure inviando una mail all’indirizzo protocollo@comunelongi.it entro il 27 Novembre 2023.

La scorsa edizione della Sagra del Suino Nero si era svolta il 5 Gennaio 2023, in collaborazione con l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea. L’evento è stato caratterizzato da degustazioni di prodotti tipici, come porchetta, salsiccia, salumi, spiedini, arrosticini, maccheroni e arancini al ragù di suino nero, dall’intrattenimento per bambini e dallo spettacolo musicale della Piccola Orchestra “Malarazza” e dei “Rota Temporis”.