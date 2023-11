Anche quest’anno, il Club Radio CB – Anpas di Protezione Civile di Barcellona Pozzo di Gotto promuove l’evento “Santa Lucia bella dei bambini tu sei la stella”.

L’evento è nato nel 2020, durante la pandemia, come momento solidale per aiutare le famiglie in difficoltà (senza lavoro, con attività chiuse, limitazioni nei movimenti). Fin da subito è diventato un grande momento di festa per i più piccoli, atteso di anno in anno, nel segno della tradizione legata a Santa Lucia. La particolarità di questo evento è che tutti possono ricevere un dono. Il motto è infatti “Un pensierino per ogni bambino”.

L’iniziativa si basa sul concetto del dono ed in particolare dello scambio. Ognuno regala (può anche non farlo) e riceve qualcosa da un “amico invisibile”, ovvero da “Santa Lucia” che il 13 Dicembre sarà presso la sede della Protezione Civile con il suo asinello ad aspettare.

Tutti possono trasformarsi in Santa Lucia, contribuendo a far trascorrere ai bambini una dolce serata nel segno della tradizione con un dono da scartare e qualche dolciume da mangiare. I vari doni hanno un valore economico medio di 8 euro, ma il valore affettivo, sociale e culturale che comportano è inimmaginabile. Si può dare il proprio contributo donando un piccolo regalo presso la sede dell’associazione.

I doni saranno consegnati il 13 dicembre dalle ore 15 alle ore 20 in via S. Andrea 96 a Barcellona Pozzo di Gotto (Protezione Civile).