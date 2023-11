Sabato 18 novembre si è svolta presso l’Aula Consiliare, la presentazione ufficiale del del calendario del Natale Villafranchese 2023.

Il Vice Sindaco Gianfranco Ammendolia, l’assessore al Turismo e allo Spettacolo Nino Costa, l’assessora alla Cultura e Tradizioni popolari Gianfranca Alessi e il Presidente della locale Pro Loco Antonio Geraci, hanno reso noto un contenitore ricco di iniziative, eventi, spettacoli e occasioni per festeggiare un “Natale con i fiocchi”.

Per le festività natalizie, a partire dal 5 dicembre fino al 7 gennaio, la cittadina tirrenica allieterà grandi e piccini in ogni suo angolo. Mercatini natalizi, presepe vivente, mostre, spettacoli, giochi e animazione per bambini, saranno davvero tantissime le occasioni di incontro per vivere un Natale all’insegna della condivisione, della convivialità e della solidarietà.