Dopo il successo del concerto a Piazza Duomo il 29 dicembre scorso, tornano a Messina i Negramaro. L’appuntamento con la band Salentina è per il 3 luglio allo stadio Franco Scoglio.

«L’Amministrazione comunale non può che esprimere soddisfazione di accogliere nuovamente a Messina la band dei Negramaro in concerto, unica tappa in Sicilia. Un evento che rappresenta un ulteriore tassello al piano promozionale Messina Città della Musica e degli Eventi finalizzato a coniugare il valore della musica allo spirito di Messina sempre più inclusiva, partecipativa e attrattore di pubblico!»