Approvato il ruolo dei contribuenti tenuti al pagamento della 3ᵅ rata sulla Tassa sui rifiuti.

Come da regolamento approvato dall’Ente di Palazzo dell’Aquila, l’importo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale e il relativo smaltimento è stato ripartito in tre versamenti, due dei quali dovrebbero già essere stati riscossi nei mesi di aprile e luglio. Per il saldo definitivo, invece, la scadenza perentoria è fissata al prossimo 5 dicembre.

Pertanto, confermato il dott. Carmelo Torre come funzionario responsabile di Settore Ragioneria Generale, è stato predisposto il ruolo dei contribuenti tenuti al pagamento dell’ultima rata, relativa all’annualità 2023, individuato nel numero di 10208 utenze.

Nelle casse comunali dovrebbe giungere un totale di 1.039.986 euro, cifra mancante al saldo della tassa dovuta, mentre 52.039 euro sarebbero da corrispondere direttamente alla Città metropolitana di Messina a titolo di “Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente”. Gli introiti riscossi dall’Ente locale verranno imputati al relativo capitolo del bilancio di previsione finanziario 2022/2024.