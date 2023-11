L’atleta nasitano Simone Bellomo si è laureato Campione Italiano nel Men’s Physique, categoria esordienti over 40.

Il prestigioso traguardo è stato raggiunto lo scorso 11 novembre, a Perugia, al termine dell’evento organizzato dalla AINBB, Federazione internazionale nata nel 1988, punto di riferimento per i body builder natural, che punta sulla corretta e naturale cultura fisica con attenti e scrupolosi controlli sui propri tesserati.

La competizione nella quale ha trionfato Simone Bellomo consiste in una gara estetica con il classico costume da surfista, dove la forma fisica, le simmetrie, la definizione, le pose e la bellezza estetica fanno la differenza nella valutazione della giuria. La preparazione richiede mesi e mesi di sacrifici, rinunce, impegno e dedizione, soprattutto quando di anni ne hai 41 e devi far fronte agli impegni lavorativi e ai bisogni quotidiani di una famiglia.

Emozionato e soddisfatto, Simone: “Per me questo era il primo anno che gareggiavo ad altissimi livelli con una federazione e il raggiungimento di questo grande risultato ripaga tutto il periodo di preparazione, durante il quale mi sono allenato costantemente tutti i giorni, spesso anche la domenica, senza nessuno spazio a sgarri e distrazioni. Un grande ringraziamento va in primis al mio maestro Gino Contu che, ormai da anni, è al mio fianco, a Carmine Manera che mi accompagna in ogni evento ma soprattutto alla mia compagna Tiziana che ogni giorno mi supporta in tutto, spingendomi ad andare sempre oltre“.

Simone Bellomo frequenta la Palestra Sport Planet di Naso dove collabora con Renato Ferretti come istruttore/personal trainer e dove attualmente continua ad allenarsi, oltre a fare lezioni di posing oline con Massimiliano Sertori. Da grandissimo appassionato di questo sport non intende assolutamente fermarsi. Dopo un breve e meritato periodo di riposo, è pronto a ripartire per la nuova stagione agonistica.