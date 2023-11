Sì è tenuta ierimattina,in occasione della “Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza“, l‘inaugurazione del murale di Piazza UNICEF, realizzato dall’artista milazzese Andrea Sposari per conto dell’associazione Orizzonte Comune, nell’ambito del bando “Democrazia Partecipata 2023”.

È stata una mattinata particolarmente intensa, nel corso della quale a molti è sfuggita qualche lacrima, dovuta all’emozione che le tematiche affrontate, inevitabilmente, suscitano.

I diritti dei bambini e degli adolescenti, in giorni nei quali la guerra e i suoi fautori se ne infischiano, “producendo” orfani e distruggendo per sempre la vita dei nostri piccoli fratelli, sembrano un’𝐮𝐭𝐨𝐩𝐢𝐚.

È stata una manifestazione ricca di 𝐬𝐩𝐮𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐟𝐥𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞, grazie agli ospiti e soprattutto ai nostri bambini e ragazzi, che hanno prodotto degli 𝐞𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢 𝐦𝐨𝐥𝐭𝐨 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐯𝐢 e li hanno illustrati e spiegati in Aula Consiliare rendendo orgogliosi tutti i presenti, la scuola, i genitori.

“Teniamo a sottolineare come i nostri giovanissimi amici siano stati partecipi in maniera impeccabile, dedicando 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 al delicato argomento che stavamo affrontando. Dobbiamo ringraziare, ancora una volta, tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla riuscita di questo evento: l’𝐀𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞; l’𝐈𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐨 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐫𝐞𝐧𝐬𝐢𝐯𝐨 e il 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐈𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐨; il dott. 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥𝐨 𝐅𝐚𝐛𝐢𝐨 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐢𝐧𝐨 (𝑔𝑖𝑎̀ 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑑𝑖𝑟𝑖𝑡𝑡𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑖𝑛𝑓𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎 𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑎𝑑𝑜𝑙𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑀𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑎); l’on. 𝐏𝐢𝐞𝐭𝐫𝐨 𝐁𝐚𝐫𝐭𝐨𝐥𝐨 per il suo bellissimo messaggio; il nostro baby-sindaco 𝐆𝐥𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐚𝐟𝐮𝐥𝐥𝐢, la 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐌𝐢𝐧𝐨𝐫𝐞𝐧𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐢𝐧𝐚 Maria Francesca Pricoco che, impossibilitata ad essere presente fisicamente, ha voluto comunque inviare i suoi saluti ai ragazzi e il suo sostegno alla nostra azione; la 𝐋𝐔𝐓𝐄 e in particolare il suo Presidente 𝐆𝐢𝐮𝐬𝐞𝐩𝐩𝐞 𝐏𝐚𝐩𝐚𝐥𝐢𝐚 e il fotografo villafranchese 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐁𝐨𝐧𝐚𝐧𝐧𝐨, per il supporto tecnico; il 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 che ha provveduto alla pulizia dell’area interessata; il 𝐂𝐨𝐫𝐩𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐕𝐢𝐠𝐢𝐥𝐢 𝐔𝐫𝐛𝐚𝐧𝐢; i bambini! 𝐈 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐢 𝐛𝐚𝐦𝐛𝐢𝐧𝐢 𝐢𝐧𝐧𝐚𝐧𝐳𝐢𝐭𝐮𝐭𝐭𝐨, perché hanno dimostrato di essere migliori di moltissimi adulti, ci hanno emozionati e ci hanno trasmesso tutta la loro sensibilità.

Vogliamo in particolare sottolineare la gradita (da noi, sicuramente) proposta del dott. Costantino, di 𝐢𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐢𝐫𝐞 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐚 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐟𝐫𝐚𝐧𝐜𝐚 𝐓𝐢𝐫𝐫𝐞𝐧𝐚 𝐥𝐚 𝐟𝐢𝐠𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐆𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐈𝐧𝐟𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚 𝐞 𝐥’𝐀𝐝𝐨𝐥𝐞𝐬𝐜𝐞𝐧𝐳𝐚; una figura che, a titolo gratuito, può dare un enorme contributo alla cittadinanza. Ci faremo sicuramente promotori di questa idea! Grazie ancora a tutti! ” A dirlo è il Presidente dell’associazione Orizzonte Comune, Roberto Saia.