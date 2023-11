Disagi e malumori tra alcuni genitori dei piccoli alunni sanpietresi frequentanti la scuola dell’infanzia.

Il plesso, costruito qualche anno fa, sarà teatro di nuovi lavori che porteranno all’ampliamento della struttura e quindi alla creazione, in un piano sopraelevato, di una sede per il micronido comunale. Lavori che però cozzano con le esigenze dei genitori che hanno visto le porte dell’asilo momentaneamente chiudersi per permettere il trasloco del materiale in una nuova struttura che temporaneamente ospiterà i giovanissimi allievi.

Le porte della scuola dell’infanzia si sono chiuse mercoledì scorso e riapriranno, secondo quanto riferito, a nuova comunicazione. Tutto ciò, fatto a inizio anno scolastico, fa storcere il muso ai genitori che vedono i propri figli momentaneamente a casa “perdendo occasioni importanti di crescita e socializzazione”. Un disagio per i genitori che si chiedono quanto si protrarrà questa chiusura. Chi lavora si è ritrovato costretto a rivolgersi a strutture private.

Intanto anche il micronido comunale risulta chiuso ormai da gennaio 2023. In quella data infatti è stato chiuso per mancanza di fondi da parte del distretto. Ad oggi si attende la conclusione delle operazioni di gara per l’assegnazione della gestione ad una cooperativa. Da risolvere anche il nodo riguardante i locali che ospiteranno i piccolissimi, in attesa che vengano costruiti ex novo i locali sopraelevati all’attuale scuola dell’infanzia.

Il Sindaco Domenico Nastasi dal canto suo è soddisfatto per l’inizio dei lavori al micronido. Tuttavia non manca di spiegare la situazione: “Stiamo lavorando su una convenzione con l’Istituto Sacra Famiglia di Piazza Duomo per spostare lì i piccoli alunni della Scuola dell’Infanzia. Abbiamo fatto un sopralluogo con la Dirigente Scolastica e con la RSPP ovvero la Responsabile alla Sicurezza, e abbiamo stabilito il da farsi. I locali sono idonei, ma bisogna fare dei piccolissimi miglioramenti, come mettere una porta antipanico e sistemare un po’ di umidità nei bagni. Questi ultimi sono già adeguati per bambini. Ovviamente prima di iniziare i lavori dovrò sottoscrivere la convenzione con l’Istituto Centrale della Sacra Famiglia. Sicuramente riconosceremo una somma mensile come affitto e sposteremo lì la Scuola dell’Infanzia. Per quanto riguarda il nido comunale invece è stata fatta la gara d’appalto, ma ancora non è stato fatto l’affidamento. Anche i bimbi del nido dovranno essere spostati e sto valutando una soluzione alternativa. Già sono iniziati i lavori per la realizzazione del micronido comunale sopra i locali della Scuola dell’Infanzia. Proprio per questo motivo Sono stato costretto a sgomberare la Scuola dell’Infanzia perché i bimbi non possono stare lì mentre sopra ci sono dei lavori in corso. Conto a brevissimo giro di sbloccare la situazione.”

Altra questione poi riguarda il servizio mensa che non è attivo a San Pier Niceto. Anche su questo punto si è registrato qualche malumore da parte dei genitori. Il Sindaco ha risposto: “Per quanto riguarda la mensa invece, dopo che i bambini entreranno nei locali provvisori, procederò con una gara ed affideremo il servizio all’esterno.”