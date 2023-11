È messinese il nuovo campione italiano assoluto di dama. Si tratta di Michele Maijnelli, tesserato per il Club Dama Aosta, che si è laureato campione d’Italia a Palermo al termine dell’ottantasettesima edizione dei campionati nazionali assoluti che si sono disputati all’hotel Ibis Styles President di via Francesco Crispi.

Quello conquistato da Maijnelli è il secondo scudetto dopo il titolo vinto nel 2019. Lui stesso si definisce un figlio d’arte. Una trentina di anni fa il padre Antonino Maijnelli aveva vinto il titolo a sua volta. Una passione coltivata in famiglia che solo però «in età adulta ha portato i suoi frutti». Michele nel 1992 è diventato Maestro di Dama come il padre e nel 2019 a Marina di Bibbona lo ha eguagliato con la vittoria nazionale. A questo torneo sapeva di non essere il favorito della vigilia.

Ma il trevigiano Alessio Scaggiante dell’Asd Energya fitness club Treviso, che davano per vincitore, alla fine è arrivato terzo dopo Damiano Sciuto dell’Asd Dlf Messina che si è piazzato al secondo posto.