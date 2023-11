Perde nove posti la provincia di Messina nell’Indagine ItaliaOggi-Ital Communications, coordinata dall’Università Sapienza di Roma.

Un volo verso le posizioni più basse della classifica dal 96esimo al 105esimo posto. Invariato il fondo della classifica che, così come è stato nel 2022, vede Crotone (107a), ma a seguire troviamo Messina e Caltanissetta (105a e 106a). I dati dell’indagine confermano il crescente divario tra il Centro-Nord, più performante e resiliente, e l’Italia meridionale e insulare, caratterizzata da una persistente vulnerabilità.

Nove le dimensioni d’analisi: affari e lavoro, ambiente, reati e sicurezza, sicurezza sociale, istruzione e formazione, popolazione, sistema salute, tempo libero e turismo, reddito e ricchezza, in 14 sottodimensioni e 92 indicatori di base. Se nella sezione affari e lavoro Messina è 103esima, per startup e piccole e medie imprese innovative su ogni centomila abitanti raggiunge il cinquantunesimo posto, mentre il tasso d’occupazione femminile la relega in ultima posizione.

Nel settore ambiente la provincia di Messina, è al 106esimo posto, con ultima Catania. Ottime il 35esimo posto per la disponibilità di aree pedonali, il 53esimo posto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e il 79esimo per l’offerta del trasporto pubblico locale. Restiamo alla 105esima posizione per densità di verde urbano nel capoluogo. Va meglio sul fronte dei reati e della sicurezza, dove Messina è 30esima. Per la violenza sessuale l74esimo posto. Ma, per la sicurezza sociale, Messina è ultima dove ad incidere sono il tasso di disoccupazione giovanile per la fascia d’età 15-24 anni, il tasso d’inattività per le persone tra i 25 e i 34 anni, la variazione di mortalità tra gli under e over 65, gli infortuni sul lavoro, le morti per tumore, i reati a sfondo sessuale contro minori per 100mila abitanti, incidenti stradali, suicidi, dimissioni di pazienti per Tso, il numero di disabili per mille residenti. Dieci posizioni in meno rispetto alla 105esima per istruzione e formazione, 95esima.

Tra gli indicatori, il tasso di partecipazione alla scuola dell’infanzia, la percentuale di persone di età compresa tra 25 e 64 anni in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria superiore, la percentuale di persone di età compresa tra 25 e 39 anni in possesso di laurea o altri titoli (102esima posizione), la percentuale di persone di età compresa tra 25 e 64 anni coinvolte in attività di formazione permanente (sempre 102esimo posto per Messina).

Messina agguanta un 14esimo posto per il sistema salute per la dotazione di servizi sanitari, posti letto e apparecchiature diagnostiche (tredicesima posizione per quest’ultimo settore). Settimo posto di Messina per posti letto in Cardiologia e Cardiochirurgia