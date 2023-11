Per i più piccoli di San Piero Patti, un anno scolastico in locali accoglienti e meno impattanti sull’ambiente, grazie ai minori consumi energetici.

A questo sono serviti i lavori di efficientamento rivolti all’asilo nido di San Piero Patti portati a compimento a valere sull’Avviso C.S.E. 2022 “Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica”. In contributo a fondo perduto proveniente da risorse europee era stato erogato all’Ente di piazza De Gasperi per l’importo di 153.343,70 euro.

«La sfida quotidiana di ogni Amministrazione è riuscire a reperire le risorse per la realizzazione delle opere necessarie, che diventano prioritarie – evidenzia la sindaca Cinzia Marchello – se relative a servizi che si rivolgono ai bambini, agli anziani o alle categorie fragili. Per quanto riguarda l’asilo nido, considerata la celerità, siamo particolarmente soddisfatti per essere riusciti a definire le istruttorie e ultimare tutti gli interventi in soli due mesi».

Oltre a migliorare le prestazioni energetiche dell’immobile, abbattendone sensibilmente i costi di gestione con un risparmio in termini di costi in bolletta a vantaggio per tutta la cittadinanza, l’asilo nido è stato riconsegnato più accogliente e confortevole. Nello specifico, l’edificio comunale di via Margi è stato dotato di un impianto solare termico e di un fotovoltaico, con relativa sostituzione degli impianti di climatizzazione, e completamente ammodernato grazie alla sostituzione di tutti gli infissi e agli interventi di relamping.