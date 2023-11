Si svolgerà Venerdì 24 Novembre alle ore 17:00, presso l’Incubatore di Imprese dei Nebrodi di Galati Mamertino, un incontro per costituire la Comunità energetica solidale e rinnovabile.

L’Amministrazione Comunale galatese incontrerà i cittadini, per informarli sull’argomento e rendere + Green il Comune di Galati Mamertino. Interverranno nel dibattito il Sindaco Avv. Vincenzo Amadore, l’Arch. Giuseppa Cavolo, l’Ing. Massimo Miraglia e i tecnici dello Staff NOUSQUARE.

La Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è un modo innovativo di produrre e di distribuire energia dal basso, portando a una serie di benefici per l’intera comunità. Gli obiettivi principali, che si propongono di attuare le Comunità energetiche rinnovabili, sono: incentivare lo sviluppo delle fonti rinnovabili, promuovere l’autoconsumo al fine di offrire benefici ambientali, economici e sociali a tutti i membri della comunità, decentralizzare la produzione energetica, contrastare gli sprechi di energia, mettere al centro della transizione ecologica il cittadino, che ne diventa parte attiva e integrante. Le Comunità energetiche rappresentano uno strumento strategico per il territorio in quanto, se ben strutturate, riescono nel compito cruciale di soddisfare interamente il fabbisogno di energia di interi territori. Il tutto nel rispetto dell’ambiente, dato che il modello di autoproduzione si fonda sull’utilizzo di fonti rinnovabili, offrendo così un importante contributo nella lotta al cambiamento climatico. Le Comunità energetiche sono, infatti, non a caso alla base della rivoluzione energetica che ci condurrà via via verso la decarbonizzazione. Oltre alla sostenibilità le CER offrono dei significativi vantaggi economici, permettendo ai rispettivi membri di abbattere i costi in bolletta, con un risparmio che si spinge in alcuni casi fino al 45%. A trarre beneficio dalla diffusione delle Comunità energetiche è anche il mondo del lavoro. Si stima che, negli anni a venire, nel nostro paese questo comparto condurrà alla nascita di almeno 19 mila nuovi posti di lavoro; una cifra considerevole, che pone in evidenza il valore di questa nuova modalità di produrre e distribuire energia.