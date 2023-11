Un incidente autonomo si è verificato questa mattina sulla A20, all’interno della galleria San Cono, tra Brolo e Capo d’Orlando, in direzione Palermo.

A ribaltarsi un furgone appena effettuato l’ingresso nella galleria.

Per fortuna il conducente, soccorso dai medici del 118, non sembra in gravi condizioni.

Sul posto la Polizia Stradale per gli accertamenti.

Ancora da stabilire la dinamica del ribaltamento ma un chiaro segno di frenata del mezzo è ben visibile poco prima dell’ingresso in galleria.

Probabile lo scoppio improvviso di un pneumatico.

In quel tratto di A20 si viaggia su una sola corsia lato monte.

Il traffico veicolare è rimasto interrotto per circa un’ora ma attualmente ripristinato.