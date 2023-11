Gli attacchi del collega barcellonese Pinuccio Calabrò non sono andati giù al sindaco della Città Metropolitana di Messina, Federico Basile, che ha replicato con un post sui suoi canali social ufficiali.

Come si ricorderà, il Genio Civile ha stabilito che da oggi la bretella sarà chiusa all’utenza e utilizzata soltanto per la movimentazione dei mezzi d’opera e la viabilità di cantiere. Basile ha così voluto mettere in chiaro alcuni passaggi.

“Il progetto di messa in sicurezza del Ponte del Mela è stato redatto dalla Città Metropolitana di Messina; il progetto prevedeva la realizzazione di un ponte provvisorio di tipo Bailey (chi è di Barcellona Pozzo di Gotto conosce bene la tipologia perché, durante i lavori per la realizzazione del ponte di Calderà, ne è stato realizzato uno simile); la Regione Siciliana decise di affidare l’appalto e la direzione lavori all’Ufficio del Genio Civile di Messina; l’Ufficio del Genio Civile di Messina annullò la previsione del ponte provvisorio affermando che i lavori si sarebbero potuti realizzare a viabilità aperta; ad appalto assegnato l’impresa affermò che il ponte si doveva chiudere; a quel punto il Genio Civile decise di realizzare una bretella dentro il torrente che presenta tutte le criticità che conosciamo; la bretella è poco sicura e lo sappiamo tutti, specialmente adesso che arriveranno piogge e mareggiate; quindi c’è chi cerca scuse per chiuderla accampando la necessità di presidi da parte della Città Metropolitana”.

Federico Basile annuncia che la Città Metropolitana “non farà mancare il presidio lungo la strada provinciale 75/b in quanto di relativa competenza ma, allo stesso tempo, ribadisce che la bretella è un’opera non sicura e che per questo si ribadisce la necessità di realizzazione di un ponte temporaneo modello Bailey, come già previsto nel progetto iniziale da questo ente. Quindi, se il Genio Civile di Messina conferma la volontà di chiudere la bretella per mancanza di presidio lungo la strada provinciale si rappresenta che questo non è assolutamente vero e che lo stesso presidio verrà garantito, come sempre quando richiesto“.