Caporem è alla ricerca di un contabile esperto, il quale risponderà al Responsabile Amministrativo e si occuperà delle seguenti attività:

· controllo e registrazione fatture attive Italia, Intracee ed Extracee;

· relativi incassi tramite strumenti di pagamento elettronici;

· controllo e registrazione fatture passive Extracee e correlate bolle doganali;

· rilevazione di prima nota con particolare riferimento alle movimentazioni bancarie e relative riconciliazioni;

· gestione clienti e fornitori (anche intercompany) e relativi scadenzari;

· gestione agenti e collaboratori Italia, Intracee, ed Extracee;

· gestione di tutte le attività di tesoreria (predisposizione pagamenti nazionali ed internazionali, rapporti con gli Istituti di Credito);

· gestione strumenti di pagamento elettronici;

· gestione ritenute d’acconto fornitori;

· predisposizione dichiarazioni e comunicazioni fiscali (Esterometro, Intrastat, liquidazione iva periodica);

· redazione bilancio fino alle scritture d’assestamento;

· gestione libri contabili.

Il Contabile Esperto con il quale desideriamo entrare in contatto è in possesso dei seguenti requisiti:

· Diploma di ragioneria o laurea in Economia;

· buone conoscenze contabili e fiscali.

Inviare CV a job@costadorlando.com