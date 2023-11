Il Città di Sant’Agata riesce a pareggiare in casa 1-1 nel finale contro il Portici, nel match valido per la quattordicesima giornata del Campionato di Serie D Girone I.

Al Fresina il Sant’Agata pareggia i conti all’82’ con Carrozzo, che rende vano il vantaggio ospite della prima frazione di gioco, siglato da Turchet; con questo pareggio il Città di Sant’Agata si trova al settimo posto in classifica con 19 punti, in compagnia dell’Akragas.

Inizia in avanti il Sant’Agata e al 12′ schema su corner con Mincica, che serve Marcellino ma il suo tiro viene respinto dal portiere ospite De Luca. Al 30′ Marcellino recupera palla e lancia Mincica sulla fascia, che crossa in area per Carrozzo, ma il suo colpo di testa finisce altro sulla traversa. Al 32′ si fa vedere il Portici con Turchet che calcia dal limite dell’area, ma non trova la porta. Lo stesso Turchet al 35′ sigla il vantaggio con un colpo di testa, che si insacca alle spalle di Iovino. Il Città di Sant’Agata ha subito l’occasione per il pareggio al 37′, ma Carrozzo non trova la porta.

Nella seconda frazione di gioco al 57′ il capitano Squillace arriva sul fondo dalla sinistra e mette al centro dell’area per Marcellino, il quale calcia bene ma trova la miracolosa risposta di De Luca. Al 63′ Carrozzo manca l’impatto con il pallone da pochi passi, mentre al 66′ Mincica colpisce la traversa con un pallonetto. All’82’ arriva il pareggio del Città di Sant’Agata; Squillace calcia direttamente in porta una punizione da posizione defilata, De Luca respinge ma sulla ribattuta Carrozzo è il più veloce di tutti a buttarsi sul pallone e a insaccare l’1-1.

Foto: Calogero Librizzi – Città di Sant’Agata