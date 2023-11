Il Mirto ha battuto 2-1 in trasferta la Castelluccese, nella gara valida per il recupero della quarta giornata del Campionato di Terza Categoria Girone Unico di Barcellona Pozzo di Gotto.

La formazione mirtese (nella foto il pareggio della seconda giornata contro la Polisportiva Rocca 2023), con questa preziosa vittoria, raggiunge in testa alla classifica con 10 punti il Città di Sant’Angelo; e Domenica prossima alle ore 14:30 è in programma il big match tra le due capoliste, incontro che verrà disputato al Comunale di Mirto.

Nell’incontro odierno il Mirto ha avuto la meglio degli avversari, grazie a un autogol e a una punizione segnata da Walter Accardi; inutile nella seconda frazione di gioco la rete locale di Campo, con la Castelluccese che rimane in ultima posizione con 1 punto. In zona playoff si trovano anche il Tusa, secondo in classifica con 9 punti, la Polisportiva Rocca e la Scuola Calcio San Benedetto, entrambe a 7 punti; nel prossimo turno il Tusa ospiterà il Castell’Umberto, il Rocca farà visita al Pro Tonnarella, mentre la Scuola Calcio San Benedetto affronterà in trasferta il Sant’Antonino.