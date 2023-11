La Fitalese ha battuto nettamente in casa 5-1 il Ficarra e pareggio 1-1 in trasferta della Mamertina contro il Club Sportivo Oliveri, nelle gare valide per la nona giornata del Campionato di Seconda Categoria Girone C.

La formazione di San Salvatore di Fitalia ha avuto la meglio degli avversari, grazie alla tripletta di Marco Lombardo e alla doppietta di Salvatore Rinaldo; con questo successo la Fitalese sale al terzo posto in classifica con 17 punti, in compagnia della Mamertina.

La Mamertina ha pareggiato contro l’Oliveri, nel remake della finale playoff dello scorso Campionato di Terza Categoria (match conclusosi sul 2-2, risultato che aveva permesso all’Oliveri di essere promosso in Seconda); Mattia Pizzuto ha risposto a Pino, permettendo alla propria squadra di essere ancora l’unica imbattuta nella stagione in corso.

Negli altri incontri vittoria in trasferta pesante del Rometta Marea, che ha superato 1-0 l’Olivarella con il gol di Amendolia; questo risultato permette momentaneamente al Rometta di essere in vetta alla classifica con 20 punti. La Saponarese dovrà, infatti, giocare nel posticipo notturno contro la Juvenilia; una vittoria le permetterebbe di tornare in testa in solitaria. Infine pareggi 1-1 tra Tortorici-Vivi Don Bosco e Virtus Rometta-Provinciale.