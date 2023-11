Il Bagheria e il Città di Villafranca rimangono in vetta alla classifica nei Gironi B e C di Prima Categoria, dopo le gare della nona giornata del torneo.

Nel Girone B il Bagheria ha pareggiato in casa 1-1 contro il Città di Castellana, per via delle reti di Mazzola e Cangemi; la formazione palermitana resta in prima posizione con 23 punti, con 3 lunghezze di vantaggio sulla Futura Brolo (che ieri nell’anticipo ha battuto il Comprensorio del Tindari). Al terzo posto con 17 punti si trova il Sinagra, dopo il successo esterno in rimonta 2-1 contro il Gangi, grazie alle reti di Natalotto e Leone. Vittoria esterna anche per la Sfarandina, che ha superato nettamente 4-0 il Real Casale con la tripletta di Fiore e il gol di Carcione.

Nel Girone C, invece, il Città di Villafranca raggiunge in testa con 25 punti il Monforte San Giorgio (che ieri nell’anticipo aveva superato 3-0 la Nuova Peloro); il Villafranca ha battuto in trasferta 2-1 il Rodì Milici con le reti di Velardi e La Vecchia. Netta vittoria casalinga del Riviera Nord, che ha sconfitto 5-1 il Real Gescal, mentre 0-0 tra Stefano Catania e Terme Vigliatore.