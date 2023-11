Si è disputata oggi pomeriggio la nona giornata del Campionato di Promozione Girone C, con la Polisportiva Nicosia che rimane in vetta alla classifica e una vittoria importante conquistata in trasferta dalla Polisportiva Sant’Alessio.

La capolista Nicosia ha superato 3-1 in trasferta il Real Suttano, con la doppietta di Garriga e la rete di Jesus Robles; il Nicosia comanda il torneo con 21 punti, mantenendo una lunghezza di vantaggio sul Real Aci e il Riposto. Il Real Aci ha battuto in trasferta 5-2 il Kaggi, con la tripletta di Manca e i gol di Carbonaro e Valenti, mentre il Riposto ha sconfitto in casa 3-0 il Città di Aci Catena grazie alle reti di Fisichella, Tornitore e Borzì.

La Polisportiva Sant’Alessio ha vinto 3-1 in trasferta contro il Città di Calatabiano, per via della doppietta di Ardizzone e della rete di Tomasello. Sconfitta invece per il Santa Domenica Vittoria, che è stato superato 2-0 dall’Aci e Galatea e rimane in ultima posizione con 3 punti. Infine pareggio 1-1 tra Villarosa San Sebastiano e Valdinisi, con le reti di Palermo e Ventra.