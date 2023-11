Bene la Nebros che batte di misura la Messana ed è l’unica delle messinesi a sorridere nel girone B del Campionato di Eccellenza.

A decidere il match è la rete di Cassaro al 67’ dopo che in precedenza i padroni di casa erano passati in vantaggio con Sciotto al 42’ per poi essere raggiunti al 47’ da Cafarella.

Pareggio per 0-0 tra Jonica e Milazzo, mentre il RoccAcquedolcese cda a Misterbianco on il punteggio di 3-1. Etnei in vantaggio al 5’ grazie a un calcio di rigore di Sinatra che poi raddoppia al 50’. Al 61’ il tris di Travaglio. Rete della bandiera ospite con Carrello al 66’.

Gli altri risultati: Gela Mazzarrone 2-3; Enna Leonfortese 2-0; Paternò – Modica 3-0; Real Siracusa Atletico Catania 1994 1-0, Santa Croce – Leonzio 0-1.

FOTO: Pagina Facebook Polisportiva Acquedolcese