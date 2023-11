Seconda sconfitta consecutiva per il Città di Galati, che è stato battuto in casa 2-1 dal Valle del Mela nel match valido per la nona giornata del Campionato di Promozione Girone B.

La formazione galatese subisce dunque un’altra battuta d’arresto, dopo la sconfitta netta di Domenica scorsa 6-1 contro il Lascari-Cefalù; non basta al Città di Galati il calcio di rigore siglato da Eric Campisi, reso vano dalle reti di Cristian Scattareggia e Antonino Mondo. Al momento il Città di Galati si trova al sesto posto in classifica con 14 punti, con i playoff distanti 3 lunghezze (appaiate al quarto posto con 17 punti ci sono Polisportiva Gioiosa e Nuova Rinascita Patti); il Valle del Mela, invece, sale in settima posizione con 11 punti.

Parte in avanti il Città di Galati e al 3′ si rende pericoloso Davide Vicario, che manda di poco a lato su cross di Bontempo. Al 9′ il portiere ospite Scibilia si supera su una conclusione dal centro dell’area di Emanuele Serio, servito da Eric Campisi dopo un velo di Vicario. Il Valle del Mela passa in vantaggio al 15′ con Scattareggia, che batte l’estremo difensore locale Crimaldi dopo un cross dalla sinistra. Al 26′ il Città di Galati spreca una ghiotta occasione per il pareggio con Emanuele Serio, che si fa respingere un tiro ravvicinato da Scibilia. Sugli sviluppi del calcio d’angolo una conclusione dal limite di Parafioriti sorvola di poco la traversa. Al 33′ Matteo Serio manca di poco la rete del pareggio, mandando di testa oltre la traversa dopo un’uscita a vuoto di Scibilia, su corner calciato da Protopapa. Al 36′ il Valle del Mela rimane in dieci uomini e il Città di Galati prova ad andare in attacco, alla ricerca del pareggio; le conclusioni di Serio e Vicario non riescono però a trovare la via della rete.

In apertura di ripresa al 53′ il Città di Galati protesta per un fallo di mano in area avversaria, ma il direttore di gara Aneli di Palermo lascia correre concedendo solo il corner. Al 55′ Scibilia è bravo ad anticipare in uscita Vicario. Il Valle del Mela si riaffaccia in avanti al 59′ con un colpo di testa di Scattareggia, che viene bloccato da Crimaldi. Il raddoppio degli ospiti arriva al 65′ con Mondo, che sorprende sul primo palo Crimaldi. Il Città di Galati prova subito a reagire con Mattia Protopapa, che calcia di poco a lato. Al 72′ la squadra galatese accorcia le distanze con un penalty di Eric Campisi, che spiazza Scibilia. All’88’ anche il Città di Galati rimane in inferiorità numerica, per la doppia ammonizione ai danni di Giuseppe Samuel Parafioiriti. Inutile nel finale il forcing del Città di Galati, con il Valle del Mela che riesce a difendersi e conquista l’intera posta in palio.

Il big match di giornata viene vinto dal Rosmarino, che supera in casa 1-0 l’Aquila Bafia al Comunale “Pippo Giacobbe” di Rocca di Capri Leone. La compagine di Militello Rosmarino allunga in vetta alla classifica proprio sull’Aquila, grazie a uno stacco imperioso di testa del bomber Tindaro Calabrese al 31′; il Rosmarino adesso si trova in prima posizione con 24 punti, con l’Aquila Bafia distante di 6 lunghezze a 18 punti. L’Aquila viene raggiunta al secondo posto dal Città di Mistretta, che batte in casa 3-1 l’Aluntina con le reti di Tranchita, Salerno e Antista. In coda prezioso successo dell’Atletico Messina, che si impone 1-0 in casa sulla Nuova Azzurra Fenice; decide l’incontro la rete di Arnò, che permette alla formazione messinese di scavalcare e di lasciare l’ultimo posto in classifica agli avversari.