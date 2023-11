Torna sconfitta la Nuova Igea Virtus dalla terra di Campania. Allo Stadio Domenico Iorio di Casalnuovo di Napoli, i padroni di casa si impongono con il più classico dei risultati.

Primo tempo equilibrato con i barcellonesi pronti a ribattere colpo su colpo agli avversari, quinta forza del campionato. All’intervallo si va con le reti inviolate, ma a inizio ripresa cambiano gli equilibri. I giallorossi rimangono infatti in inferiorità numerica per l’espulsione di Triolo. Il Real Casalnuovo la sblocca contro Vivacqua al 49’. Tre minuti dopo raddoppia Dore e la gara va tutta dalla parte dei Campani che non correranno particolari pericoli, portando a casa tre punti che consentono loro di superare in classifica la LFA Reggio Calabria.

FOTO: FACEBOOK NUOVA IGEA VIRTUS