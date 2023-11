La chiusura della bretella sul Torrente Mela che, a partire da domani, sarà utilizzata soltanto per la movimentazione di mezzi d’opera non rappresenta certamente una buona notizia per la viabilità del territorio.

Passa all’attacco il Movimento Città Aperta che, nella mattinata di oggi, ha diffuso un duro comunicato in cui attacca il Sindaco Calabrò e l’intera classe politica barcellonese, chiedendo alla cittadinanza di unirsi alla richiesta di dimissioni del primo cittadino e a condannare l’operato dei deputati.

“La notizia della chiusura della bretella sul torrente del Mela a partire da Lunedì 20 Novembre e la contestuale spesa della Regione Siciliana di 500.000 mila euro per azzerare il pedaggio autostradale tra Milazzo e Barcellona – scrive Città Aperta – sono l’ennesima conferma del totale fallimento della destra al governo in Sicilia e a Barcellona. Spreco di soldi pubblici, mancanza di programmazione e incapacità amministrativa condannano ancora una volta i Barcellonesi e i Siciliani a dover pagare un pesante tributo a questa classe politica”.