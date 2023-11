«L’esperienza qui è stata sicuramente emozionante, qualcosa di diverso dal solito, quindi bellissimo», aveva raccontato Samuele nella clip introduttiva della su esibizione, spiegando che per lui la musica e il violino sono prima di tutto divertimento.

Purtroppo, data la sua minore età, il ragazzo non ha potuto presenziare personalmente apparendo in tv, in quanto la premiazione si è svolta dopo la mezzanotte. Quindi a ritirare il premio, commossa, è stata la madre che ha ringraziato tutti per avere votato il suo bambino prodigio.

Samuele già a 6 anni è stato ammesso al Conservatorio “Scarlatti” di Palermo, dove studia sotto i consigli della professoressa Roberta Di Marco. Nel 2020 entra a far parte della “Kids Orchestra” del Teatro Massimo di Palermo, dove attualmente è nei primi violini.