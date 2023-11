Dopo l’amarezza iniziale, la famiglia di Enrico Lombardo, il 42enne morto la notte tra il 26 e il 27 ottobre durante un fermo dei Carabineri a Spadafora, ha chiesto, tramite l’avvocato Pietro Pollicino, la revoca dell’ordinanza emessa dal giudice monocratico di Messina lo scorso 27 ottobre.

Un’ordinanza con la quale il Tribunale ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato dai familiari di Enrico Lombardo contro la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura. La ex moglie Alessandra Galeani e la figlia Erika, assistite dall’avvocato Pietro Pollicino, si erano opposte all’archiviazione dell’inchiesta dopo che il 26 giugno scorso la Cassazione aveva disposto la trasmissione degli atti ai giudici della Città dello Stretto.

«Sono molto amareggiata perché non ci viene permesso di avere spiegazioni su cosa effettivamente sia successo a Enrico la notte tra il 26/27 ottobre del 2019 a Spadafora effettuando gli approfondimenti da noi richiesti per ben due volte» aveva detto Galeani annunciando che non si sarebbero fermate perché «continuiamo a chiedere che giustizia venga fatta».

Lo scorso 26 e 27 ottobre con una fiaccolata prima e un sit in davanti al Tribunale avevamo manifestato per chiedere che non venisse archiviata l’inchiesta. Al loro fianco Amnesty Internationale e A Buon Diritto. A motivare oggi la nuova richiesta l’inammissibilità delle memorie.