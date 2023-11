Dramma a Randazzo, dove un uomo di 87 anni, originario di Mojo Alcantara, si è recato ieri mattina intorno alle 13 presso l’abitazione di un randazzese di 67 anni contro il quale ha esploso colpi di pistola calibro 9, ferendolo all’avambraccio e all’addome.

Successivamente l’anziano ha rivolto contro di sé l’arma, suicidandosi. Il ferito è stato trasportato in elisoccorso al Cannizzaro di Catania, dove è giunto in codice rosso. Vigile, sembra non essere in pericolo di vita. Il proiettile è stato estratto, ma la prognosi rimane riservata.

I Carabinieri della Compagnia di Randazzo stanno conducendo indagini per comprendere i motivi del gesto dell’anziano.