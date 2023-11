Grazie a una rete di Bouah in pieno recupero, il Catania apre con una vittoria il nuovo corso targato Lucarelli. A farne le spese è la Turris, uscita battuta di misura dal Massimino.

Rossazzurri in vantaggio nel primo tempo. Al 38′ Curado realizza sugli sviluppi di azione d’angolo, collocando la palla sotto la traversa. La prima frazione di gioco si chiude con i padroni di casa in vantaggio. Nella ripresa, il Catania va un paio di volte vicino al raddoppio, ma è la Turris a spingersi in avanti alla ricerca del pareggio che raggiunge, a sette minuti dal termine, grazie a De Felice che sfrutta un cross dalla destra di Nocerino.

A regalare la vittoria agli etnei è però Bouah che firma l’assalto finale dei padroni di casa e regala tre punti ai suoi. FOTO: Facebook Catania FC