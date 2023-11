Una delegazione dei genitori dei piccoli guerrieri del CCPM ha incontrato nella Perla dello Ionio il Presidente della Regione, a Taormina in occasione della Convention di Forza Italia, Etna23. Mamme e papà dei piccoli pazienti hanno espresso tutte le loro preoccupazioni a seguito della possibile chiusura del reparto che ha salvato tante piccole vite e che è diventato un punto di riferimento per Sicilia e Calabria.

“I bambini ricoverati ed in cura al Centro di Cardiochirurgia Pediatrica dell’ospedale di Taormina sono il nostro presente e il nostro futuro, la nostra gioia, ma soprattutto sono la nostra speranza per un mondo migliore – ha scritto Schifani – Sono al fianco delle famiglie di questi piccoli guerrieri e ce la metterò tutta per salvaguardare la specificità e la specialità del Centro”.