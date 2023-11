Grande soddisfazione da parte di Italia Nostra Territoriale e Italia Nostra Presidio Nebrodi per il risultato raggiunto dagli alunni delle classi 1 ^G, 2^G e 3^G della Scuola secondaria di primo grado, plesso di Oliveri, facente parte dell’Istituto Comprensivo di Terme Vigliatore che, guidati dal professore Stefano Zaccone, si sono classificati, per l’anno scolastico 2022-2023, al primo posto al Concorso Nazionale di Italia Nostra, dal titolo “In cerca del mio paesaggio” producendo un elaborato creativo sotto forma di un video dal titolo: “Arte, Natura e Poesia alla Riserva Naturale di Marinello“.

Venerdì 17 novembre,alle ore 11, presso il plesso di Oliveri, ha avuto luogo la cerimonia di premiazione del Concorso Nazionale di Italia Nostra. Alla cerimonia,dove è stato presentato dagli alunni il filmato vincitore,sono intervenuti il dirigente scolastico Domenico Maiuri, il Sindaco del comune di Oliveri Francesco Iarrera, il Presidente della sezione di Italia Nostra di Milazzo Guglielmo Maneri e la Responsabile diItalia Nostra Presidio Nebrodi Angela Pipitò. I due rappresentanti di Italia Nostra, dopo la consegna del premio agli alunni vincitori , hanno espresso eviva soddisfazione e si sono complimentati con i ragazzi per l’importante risultato raggiunto.

Questa la motivazione del Premio : “ Le classi 1^ G, 2^G e 3^ G dell’I.C. Terme Vigliatore , plesso di Oliveri hanno saputo cogliere gli aspetti naturalistici e artistici che caratterizzano il loro paesaggio.Hanno condotto uno studio dell“ Riserva Naturale Laghetti di Marinello “ tanto attraverso fonti storiche quanto attraverso una diretta osservazione del territorio, offrendo una approfondita e creativa lettura del loro territorio in chiave artistica, letteraria e storico-paesaggistica.L’elaborato prodotto esprime il senso di unlavoro metodologicamente accurato e rappresenta in modo pieno un modello di educazione alla valorizzazione del patrimonio e alla cittadinanza attiva , capace di rafforzare l’identità e il senso di appartenenza al proprio territorio.”

Dopo la premiazione ha avuto luogo una visita guidata al palischermo dell’antica Tonnara di Oliveri, a cura della professoressa Angela Barresi,che ha spiegato agli alunni presenti la storia della Tonnara, elemento identitario molto importante per l’intera comunità di Oliveri e su cui Italia Nostra intende coinvolgere gli alunni per un nuovo progetto allariscoperta della memoria storica del luogo.