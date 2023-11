Rispettato il pronostico a Reggio Calabria dove la Sicily F.lli Anastasi ha provato ad opporsi alla capolista indiscussa del girone I. La formazione di coach Zappalà subisce una sconfitta, tre set a zero in poco più di un’ora di gioco, ampiamente prevedibile nel settimo turno del campionato nazionale di Serie B. Tra le file della Sicily F.lli Anastasi mancava Loris Morale, mentre ancora a riposo Marco Alaimo, nel finale uscito dal campo anche Ciaramita per un fastidio.

Match che ha visto i locali imporsi grazie a lunghi turni di battuta vincenti contro cui i tirrenici poco hanno potuto. Questo il commento di coach Zappalà: “Non c’è da nascondere nulla, sono più forti e meritano la posizione in classifica che hanno. Mi aspettavo un po’ più di carattere e determinazione dalla mia squadra. Prima di scendere in campo ho detto loro che era un palcoscenico dove dovevano comparire, qualcuno purtroppo ha sbagliato copione. Partita decisa dal servizio? La loro battuta era più insidiosa della nostra e ha fatto la differenza. Una squadra che batte bene riceve anche bene, noi non abbiamo grande potenza e precisione in battuta e quindi soffriamo. Ciaramita? Ha avuto un fastidio nel terzo set e l’ho messo immediatamente fuori, non mi sembrava il caso di rischiare”.

Il sestetto di partenza di coach Zappalà ha visto in campo Giliberto-Amagliani sulla diagonale palleggiatore opposto, schiacciatori Mazza e Simone Sulfaro, centrali Rizzo e Ciaramita con libero Alberto Alaimo. I locali di coach Polimeni rispondono con Schifilliti al palleggio e Laganà opposto, schiacciatori El Moudden e Renzo, centrali Schipilliti e Stefano Remo con libero Lopetrone. Spazio tra i tirrenici anche per Giorgio Sulfaro e Cucca a partita in corso, tra i locali spiccano i 12 punti del capitano-opposto Laganà e gli 11 di El Moudden. Nel prossimo turno entrambe le squadre, protagoniste in questo sabato sera al PalaCalafiore, riposeranno; la Sicily F.lli Anastasi tornerà in campo domenica 3 dicembre a Bronte contro la Ciclope Volley.

Domotek Volley – Sicily F.lli Anastasi 3-0

Inizia meglio la Sicily F.lli Anastasi che con Ciaramita al servizio si issa sull’1-3, seguono due errori di Amagliani per l’immediato pareggio, poi Schipilliti risponde con un lungo break al servizio per Reggio Calabria condita dai punti di Laganà ed El Moudden. Sotto 11-5 coach Zappalà ferma il gioco, ma al rientro dal time out i locali proseguono. Ancora la rotazione che vede in battuta Schipilliti mette in difficoltà i tirrenici che subiscono l’ace del 20-11 e Zappalà costretto al secondo time out. L’allenatore dei siciliani tenta la carta Giorgio Sulfaro in regia ma il copione è ormai scritto, l’attacco da seconda linea di El Moudden vale il set point sul 24-11, un errore in battuta interrompe la striscia, poi Renzo mette a terra il pallone che chiude il primo parziale.

Nel secondo Reggio Calabria prende subito il largo con gli attacchi dei soliti Laganà ed El Moudden e sale 4-1, Sicily F.lli Anastasi che questa volta prova a restare agganciata, ma l’ultimo picco arriva con il primo tempo a cui segue il muro di Ciaramita per il momentaneo 10-7. Poi nuovo allungo per i locali con il palleggiatore Schifilitti in battuta, prova a dare la scossa Simone Sulfaro quanto mette a terra il decimo punto degli ospiti ma sotto 18-10 coach Zappalà chiama il time out. Come nel primo set i locali al rientro proseguono e salgono 20-11 col punto di Laganà e la panchina siciliana utilizza a breve distanza dal primo anche il secondo discrezionale. Al rientro la Sicily F.lli Anastasi troverà solo un altro punto mentre un lungo turno di battuta di Laganà consegnerà nuovamente il set per 25-12 ai locali, questa volta a mettere il punto esclamativo sul secondo parziale è El Moudden che attacca da seconda linea.

Nel terzo inizia male la formazione ospite Reggio Calabria prende il largo e sale 7-3 con conseguente time out in casa Sicily F.lli Anastasi, poco prima Ciaramita aveva lasciato il posto a Cucca. Al rientro ace con nastro per Fabio Remo, subentrato a partita in corso, nel suo turno di servizio i locali allungano sull’11-5. El Moudden trova il massimo vantaggio nel parziale per i suoi sul 17-7 poi il primo tempo di Rizzo frena l’azione dei ragazzi di coach Polimeni. Quest’ultimo dà spazio nel finale anche a Sangregorio, Giuliani e Filianoti, negli ultimi punti dal lato dei siciliani si aspetta solo la fine e il pallone messo a terra da Fabio Remo archivia l’incontro sul 25-9.

Tabellino

Risultato finale: 25-12 25-12 25-9.

Durata: 22’, 22’, 19’.

Ace: 5-0. Muri: 3-3. Errori in battuta: 5-7.

Arbitri: Diego Lonardo e Gabriele Galletti.

Domotek Volley: Sangregorio 0, Giuliani 0, Schipilliti 5, El Moudden 11, Schifilliti 5, Lopetrone 0, Vizzari ne, Remo F. 7, Filianoti 0, Sorrenti ne, Renzo 2, Laganà 12, Remo S. 4.

Allenatore: Antonio Polimeni. Assistente: Franco Giglietta.

Sicily Bvs F.lli Anastasi: Sulfaro G. 0, Alaimo A. 0, Amagliani 2, Sulfaro S. 5, Alaimo M. ne, Rizzo 3, Cucca 0, Mazza 4, Ciaramita 4, Bartolomeo ne, Giliberto 0.

Allenatore: Luciano Zappalà.