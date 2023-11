Tragico incidente oggi pomeriggio nelle campagne di Furci Siculo. Un fuoristrada è precipitato da una stradina sterrata nella zona a monte della frazione Artale.

Il mezzo è scivolato dalla scarpata per diverse decine di metri. Purtroppo nulla da fare per il conducente, Carmelo Taurino, 66 anni, di Savoca. Si trovava in quella zona per una battuta di caccia in compagnia di un amico che era con lui e che, ferito lievemente, è risalito lungo la scarpata per chiedere aiuto.

Sul posto sono giunte due ambulanze insieme a Carabinieri, Polizia Locale e Vigili del Fuoco. Pare che il conducente del mezzo abbia perso il controllo a causa di un malore