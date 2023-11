Si è svolta nella giornata di ieri, presso il Parco degli Alpini del Comune di Busnago in Provincia di Monza e Brianza, l’inaugurazione della Panchina Gigante dedicata alla memoria della giovane galatese Giulia Fabio, scomparsa per un brutto male qualche mese fa all’età di 17 anni proprio a Busnago, dove abitava insieme alla famiglia.

Un’altra Panchina Gigante, la terza in tutta la Sicilia e la prima in Provincia di Messina, era stata posizionata a Galati Mamertino lo scorso Agosto presso il Belvedere Rafa, in ricordo di Giulia Fabio, ed era stata inserita nel circuito internazionale delle “Big Bench”. Il tutto grazie alla generosità della famiglia di Giulia, il papà Silvio, la mamma Isabella e la sorella Melissa; anche la Panchina Gigante a Busnago è stata collocata, grazie alla generosità dei familiari di Giulia.

L’inaugurazione di Busnago è stata un evento ricolmo di una forte carica emotiva, che ha fatto registrare la presenza di molti cittadini (alcuni anche provenienti dalla Sicilia e in particolare da Galati Mamertino). Era presente, insieme al Parroco Don Eugenio e al Sindaco di Busnago, l’Assessore Comunale di Galati Mamertino Andrea Carcione, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale e di tutta la popolazione galatese. Si è trattato di un’ulteriore occasione per rinsaldare il legame tra le due comunità, quella di Galati Mamertino e quella di Busnago, anche nel nome di San Basilio Magno.