Vittorie interne per la Nasitana, la Futura Brolo e l’Orlandina, negli anticipi validi per la nona giornata del Campionato di Prima Categoria Girone B.

Allo Stadio “Enzo Vasi” di Gliaca di Piraino la Nasitana ha battuto 4-3 il Città di Petralia Soprana, con la doppietta di Giovanni Cipriano e le reti di Andrea Fallo e Davide Calcò; questo successo permette alla formazione di Naso di muovere la classifica e di salire al decimo posto con 9 punti.

La Futura Brolo ha superato 1-0 il Comprensorio del Tindari, con il gol di Scaffidi Argentina, e si avvicina con 20 punti alla capolista Bagheria (per adesso in vetta con 22 punti e attesa dal match contro il Città di Castellana). L’Orlandina, che ha ufficializzato in settimana Massimo Romagnoli come nuovo Presidente, ha sconfitto 2-0 il Città di Casteldaccia grazie alla doppietta di Praticò; l’Orlandina raggiunge al momento in quarta posizione con 14 punti il Sinagra e il Comprensorio del Tindari.