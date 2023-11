Il Monforte San Giorgio ritorna momentaneamente in solitario in vetta alla classifica del Girone C di Prima Categoria, dopo la vittoria interna 3-0 contro la Nuova Peloro nella nona giornata del torneo.

Nel match, disputato al “Mariano Donia” di Monforte, il grande protagonista è stato Peppe Dama, autore di una tripletta nella prima frazione di gioco; con questo successo il Monforte San Giorgio si trova in prima posizione con 25 punti. La capolista adesso attende la gara del Città di Villafranca, impegnato Domenica in trasferta contro il Rodì Milici (il Villafranca con una vittoria raggiungerebbe in testa il Monforte).

Nell’altro anticipo vittoria all’ultimo respiro per l’ORSA Promosport (nella foto), che si è imposta in casa 1-0 al 91′ contro il Melas; il match winner dell’incontro è stato Alberto Da Campo, che permette alla formazione barcellonese di ottenere il quarto successo di fila e di isolarsi al terzo posto con 19 punti. E’ stato invece rinviato a Mercoledì 29 Novembre l’incontro tra Torregrotta e Lipari, per le condizioni meteo marine avverse che non hanno permesso alla squadra ospite di raggiungere il terreno di gioco avversario.