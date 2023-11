Si svolgerà Sabato 2 Dicembre 2023 alle ore 17:00, presso il Salone delle Capriate del Palazzo Cupane di Mirto, la presentazione del libro “Parallelo Sud – Itinerari storico-letterari nei Paesi del sole” di e con Mariangela Gallo e Dominga Rando.

L’illustrazione del volume si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco mirtese Maurizio Zingales e dell’Assessore Comunale alla Cultura Donatella Sgrò; i relatori saranno, invece, il giornalista/scrittore Farid Adly e la Presidente di “Libera-Mente Auser” Capo d’Orlando Donatella Ingrillì.

“Parallelo Sud” è un testo che nasce dall’esigenza di creare un’approfondita e vasta conoscenza storico-letteraria dei paesi del Sud del mondo, per educare i giovani (e non solo) ad avere una visione alquanto decentrata del pianeta, abbattendo pregiudizi e miti culturali. La raccolta dei brani è stata elaborata per dare voce ai popoli spesso dimenticati: palestinesi, curdi, tibetani. Sono pagine di grande valore umano e letterario che, oltre a darci immagini realistiche di “mondi nuovi”, ci invitano alla riflessione, alla discussione e alla valorizzazione delle diversità. Sono stati selezionati autori ed opere appartenenti a diverse aree geografiche: Africa, America Latina, Asia, Europa, Maghreb e Medio Oriente. Per una maggiore comprensione del contesto, ogni brano è preceduto da una breve biografia dell’autore, da una scheda storico-politica del paese di appartenenza e da una sintesi del romanzo scelto.