Con quattro ore e mezza di ritardo rispetto all’orario stabilito dal cronoprogramma stilato da Amam, l’acqua è tornata nella condotta idrica.

Un imprevisto registrato in uno dei nove siti interessati dai lavori ha fatto slittare il via libera al passaggio. Inevitabili le conseguenze che a cascata hanno allungato i tempi del ritorno alla normalità. L’intoppo si è verificato a Sant’Alessio. Terminati i lavori sull’acquedotto, l’acqua è stata rimessa in pressione e una volta riempiti i grandi serbatoi cittadini si è potuto procedere con la ripresa della distribuzione nelle abitazioni.

Per contenere i disagi l’Amam ha deciso di sfruttare le riserve rimaste ieri e stamattina ha avviato una distribuzione di qualche ora in diversi punti della città utilizzando l’acqua della Santissima e quella dei vari pozzi sparsi per la città. A contattare il Coc, che è stato indicato come unico referente per segnalare eventuali problemi, soprattutto esercizi commerciali. Minori i disagi dei condomini che hanno fatto richiesta di invio di autobotti. Per tutta la giornata di oggi resteranno attivi i punti di distribuzione idrica e le autobotti che sono dislocate in tutta la città da nord a sud.