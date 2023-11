“Di fronte alle concrete minacce contro l’Ospedale e più in generale alla Sanità Pubblica, come temevamo la risposta delle istituzioni locali tende a creare una cortina fumogena per coprire le responsabilità ed responsabili che sono esclusivamente i rappresentanti politici del centro destra del nostro territorio“.

Dura presa di posizione del Coordinamento Cittadino del Centrosinistra che stamattina ha tenuto in sit in davanti all’ingresso dell’Ospedale Fogliani di Milazzo per manifestare di fronte alle criticità e alla paventata chiusura del reparto di ostetricia.

“La Salute di tutti i cittadini – si legge in una nota – non può essere affidata allo scarico delle responsabilità, alla colpevole inerzia di chi doveva denunciare e non l’ha fatto, alla incapacità di individuare ed imporre le soluzioni necessarie ed urgenti, il Coordinamento Cittadino del Centrosinistra ribadisce la richiesta di un Consiglio Comunale urgentissimo, alla presenza della Commissione Sanità dell’ARS”.