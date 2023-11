Lunedì 20 novembre, su disposizione del Genio Civile, sarà chiusa definitivamente al transito la bretella del ponte del Mela.

Il provvedimento del Genio Civile è firmato firmato dall’ingegnere capo Santi Trovato, dal direttore dei lavori Antonino Barone e dal coordinatore della sicurezza Antonino Chiofalo. In pratica, da lunedì, i varchi saranno chiusi con strutture permanenti e la bretella sarà utilizzata esclusivamente come viabilità di cantiere per facilitare la movimentazione dei mezzi d’opera e le attività collegate ai lavori di consolidamento e ricostruzione dell’impalcato.

Tutto questo mentre la politica, vedi l’accesa diatriba di ieri tra Cateno De Luca e Pino Galluzzo, litiga per la paternità dell’emendamento che stanzia 500 mila euro complessivi fino a tutto il 2024 per l’esenzione del pedaggio autostradale tra Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo.

Sulla questione è nuovamente intervenuto il Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Pinuccio Calabrò che attacca ancora la Città Metropolitana di Messina, affermando che “ha dimostrato totale disinteresse nei confronti della comunità di Barcellona, che invece, attraverso il sindaco Pinuccio Calabrò, gli assessori Benvegna e Coppolino, si è sempre battuta nell’interesse dei cittadini penalizzati dalla mancanza di una viabilità alternativa al ponte del Mela. Nei tavoli tecnici l’amministrazione comunale ha dato piena disponibilità per quanto di competenza, segnalando invece con lettere al prefetto ed esposti il disimpegno della Città Metropolitana, unica titolata in materia di viabilità nelle strade provinciali. Il sindaco metropolitano, assente in tutte le riunioni, sordo ad ogni appello, mai pervenuto oltre i confini della zona tirrenica, disinteressato alle sorti della mobilità tra i comuni di Barcellona e Milazzo, non ha partecipato alle riunioni al Genio Civile, e dopo mesi di silenzi ha individuato quale unico percorso alternativo al ponte, la ss113, abdicando a qualsiasi ricerca di soluzioni per mitigare i disagi. Evidentemente per il sindaco metropolitano i barcellonesi sono “cittadini di serie B”, come dimostra anche la mancata determinazione dell’Ente nel caso dei rimborsi al Cas per l’esenzione del pedaggio A20 tra i caselli di Barcellona e Milazzo. Ma non sarà certo questo comportamento alla Ponzio Pilato del sindaco metropolitano a fermarci”.